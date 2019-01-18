По Украине прогуляется холодный атмосферный фронт — синоптик

В пятницу и субботу по Украине прогуляется холодный атмосферный фронт, предупредила синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что по Украине в пятницу и в субботу, 18 и 19 января (отмечается Крещение Господне), прогуляется холодный атмосферный фронт в компании со снегом, мокрым снегом и дождем.

В нашей стране 19 января начнется похолодание, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, на Крещение днем большая часть Украины попадет под воздействие сухой воздушной массы, а осадки наиболее вероятны в восточных областях.

"Сегодня (18 января — Ред.) мокрый снег и дождь идут на западе Украины, поскольку фронт уже пьет кофе во Львове... К вечеру сегодня... и в ночь на Крещение фронт достигнет центра и северных областей — будет преобладать мокрый снег", — предупредила синоптик.

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в ночь на 19 января минимальная температура воздуха составит -4 градуса, а 20 числа — -11. В столице на Крещение ночью ожидается снег, а днем — без осадков.