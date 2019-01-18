В Укргидрометцентре предупредили о серьезном морозе в Киеве

18 января 2019, 09:12

В столице на выходных прогнозируется снег.

Синоптики предупредили, что в Киеве в ночь на воскресенье будет серьезный мороз
В Киеве в ночь на воскресенье будет серьезный мороз, предупредили синоптики / 1zoom.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в ночь на субботу, 19 января, (отмечается Крещение Господне) минимальная температура воздуха составит -4 градуса, а в воскресенье, 20 числа, — -11.

В столице на Крещение ночью ожидается снег, а днем — без осадков, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в городе 19 января ночная температура составит -2...-4, а дневная — 0…-2 градуса. В воскресенье ночью прогнозируется -9…-11 и без осадков, а днем — -4…-6 и снег.

В Киеве в ночь на воскресенье будет серьезный мороз, предупредили синоптики
Синоптики предупредили, что в Киеве в ночь на воскресенье будет серьезный мороз / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 18 января в Украине температура воздуха днем будет "мягкой и пушистой" и предупредила, что в Киеве 23, 24 и 25 января ночью может врезать серьезный мороз — до -15-20 градусов.

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Киев погода крещение Укргидрометцентр
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