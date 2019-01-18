Украина получила от американцев технологию производства ядерного топлива

Украина будет строить АЭС на американском ядерном топливе / Фото: УНИАН

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что американская компания Westinghouse дала разрешение на использование Украиной своей технологии производства ядерного топлива при строительстве завода.

Как сообщает Интерфакс-Украина, только Westinghouse и российская компания ТВЭЛ располагают технологией, которая необходима для строительства украинских атомных электростанций.

По словам Насалика, строительство завода с применением американских ядерных технологий будет длиться три года.

"То есть за пределами Украины останется лишь обогащение урана, которое мы осуществлять не можем, поскольку утратили статус ядерного государства", - подчеркнул он.

Как известно, до начала российской агрессии Украина планировала строить в Кировоградской области завод по фабрикации ядерного топлива, заимствуя технологию у ТВЭЛ. Однако после аннексии Крыма проект заморозили. Украина собирается требовать от ТВЭЛ вернуть $5,2 млн предоплаты, которые россияне получили за изготовление оборудования. Российская компания заявляла в 2017 году, что готова вернуться в проект на прежних условиях, однако Украина решила начать сотрудничество с американцами.

Напомним, ранее была распространена информация, что Украина заключила соглашение с российской компанией ТВЭЛ о продлении контракта на поставку ядерного топлива для украинских АЭС до 2025 года.