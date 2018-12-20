Украина тайно договорилась с РФ о поставках ядерного топлива – СМИ

На украинские АЭС поставят ядерное топливо из РФ / @atom.gov.ua

Украина заключила соглашение с российской компанией ТВЭЛ о продлении контракта на поставку ядерного топлива для украинских АЭС до 2025 года.

Новое соглашение, достигнутое после принятия политического решения о прекращении действия Договора о дружбе Украины с РФ, было подписано в атмосфере секретности, пишет zn.ua.

Издание отмечает, что соглашение с россиянами закрепляет за ТВЭЛ доминирующее положение на украинском рынке (8 реакторов из 15 - 60% поставок топлива для атомных реакторов).

В своем письме в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана глава НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский обосновал такое решение тем, что "заключение такого дополнительного соглашения к действующему контракту с российской компанией может вызвать негативный резонанс".

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В материале обращается внимание на подозрения наблюдателей о том, что попытки ограничить присутствие Westinghouse на украинском рынке направлены на создание условий, при которых американская компания может вообще уйти из Украины.

"Тайно подписанное допсоглашение с ТВЭЛ закрепляет российские позиции в Украине и перечеркивает возможность американцев расшириться до уровня, позволяющего им перенести в Украину свое производство", - резюмируется в статье.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины выразило заинтересованность в развитии отношений с российской госкорпорацией "Росатом".