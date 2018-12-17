Угроза блэкаута: эксперт рассказала о вероятности остановок атомных блоков

Хмельницкая АЭС

Уже в 2019 году в Украине серьезные проблемы в атомной энергетике могут обернуться глобальной катастрофой.

По словам директора по вопросам связи с общественностью и информации ассоциации Украинский ядерный форум Ольги Кошарной, если вовремя не проводить замену оборудования, в частности - электротехнического, то это может спровоцировать отказ оборудования и остановку ядерных блоков.

"И уже такое было, когда был дефицит после начала блокады Донбасса, дефицит угля, АЭС работали до 68%, начиная с марта, конца февраля вместе с ГЭС", - рассказала она.

Кошарная подчеркнула, что если блок останавливается, значит, он не вырабатывает электроэнергию, и вместо увеличения может произойти обратный эффект.

Согласно прогнозу эксперта, уже во второй половине следующего года в Украине увеличится количество аварийных остановок атомных блоков, и если из строя выведут сразу несколько блоков, в стране может случиться локальный блэкаут, пишет replyua.net.

Напомним, ранее эксперт предупредил об угрозе веерных отключений.