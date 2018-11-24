Новый блэк-аут: эксперт предупредил об угрозе веерных отключений

В Украине могут возобновиться веерные отключения электроэнергии / 34.ua

В Украине ситуация в сфере электроэнергетики существенно ухудшилась, что поставило страну на грань блэк-аута.

По мнению сооснователя Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, причиной электроэнергетического коллапса может стать необратимый процесс увеличения дефицита электроэнергии.

"Согласно прогнозам баланса производства и потребления электроэнергии, до конца ноября можно ожидать увеличения дефицита до 3 ГВт, что приведет к веерным отключениям. Или же ситуация дефицита будет снова повторяться", - пишет он в материале на "Новом времени".

Эксперт отмечает, что непосредственной причиной нынешнего возникновения дефицита в энергосистеме стал так называемый "провал" антрацитовых блоков.

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Кроме того, Корольчук предупреждает о том, что АЭС снова станут причиной дефицита в энергосистеме, поскольку в декабре в ремонт должны выйти 4 блока АЭС и заменить мощности банально нечем.

"Своего рода блэк-аут по расписанию. Все это приводит к тому, что главной проблемой энергорынка становится разбалансировка энергосистемы, когда каждая генерация пытается решить текущие задачи (импорт, ремонт, тарифы). Регулятор удерживает тарифы, которые соответствуют нынешней социально-политической ситуации", - пишет он.

"Но для потребителя в конечном варианте такая ситуация на энергорынке приведет к веерным отключениям электроэнергии и убыткам для экономики страны", - резюмировал Корольчук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с начала 2019 года в Украине тариф на электроэнергию для оптовых потребителей может повысится на 15%.