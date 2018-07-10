Украина предложила России ядерную сделку

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины заинтересовано в развитии отношений с российской госкорпорацией "Росатом".

Об этом сообщает "Экономическая правда".

В распоряжении издания оказалось письмо, отправленное министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом заместителю гендиректора "Росатома" Кириллу Комарову. В нем Насалик благодарит Комарова за приглашение встретиться и предлагает сделать это в Брюсселе 9-12 июля сего года.

Министр подтвердил заинтересованность Минэнерго в развитии двусторонних отношений с "Росатомом", учитывая перспективы их наращивания и "существующий высокий уровень кооперации в сфере атомной энергетики".

Насалик назвал необходимостью возобновление совместных проектов, например, создания в Украине производства принадлежащей "Росатому" компании-производителя ядерного топлива "ТВЭЛ", которое было заморожено в 2015 году.

Ранее, комментируя соглашение между лидерами США и КНДР об отказе последней от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, президент Украины Петр Порошенко напомнил, что такие же обязательства США взяли на себя во время подписания Будапештского меморандума, но не защитили Украину.

"Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украине", - написал Порошенко в Twitter.