В Кабмине похвастались, как Украина спрыгивает с российской "ядерной иглы"

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина в 2018 году сократит долю импорта из России ядерного топлива, которое необходимо для работы атомных электростанций, с 60% до 45% от общего баланса потребления.

Власти провели все необходимые программы, связанные с диверсификацией поставок топлива, рассказал он на пресс-конференции, пишет УНИАН.

"Если сегодня этот показатель (импорта ядерного топлива — Ред.) составляет 60 на 40: 60% поставляют россияне, а 40% — поставляет Westinghouse (Westinghouse Electric Corporation — Ред.), то уже в следующем году мы выйдем на пропорцию 55% на 45% в пользу американской компании", — заявил член Кабмина, добавив, что это даст возможность нашей стране не зависеть от одного поставщика.

Напомним, в апреле 2014 года украинское госпредприятие "Энергоатом" в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для отечественных атомных станций и снижения зависимости от одного поставщика — российской компании "ТВЭЛ" — заключило договор с Westinghouse об увеличении поставок.