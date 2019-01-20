Снег и гололед: стало известно о серьезном ухудшении погоды в Киеве и области

В Киеве ожидается снег и гололедица / sai.gov.ua

В воскресенье, 20 января, в Киевской области объявлено штормовое предупреждение.

"По данным Укргидрометцентра, в Киевской области утром 20 января туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В то же время синоптики прогнозируют в Киеве в воскресенье снег, на дорогах местами гололедицу.

"20 января на дорогах столицы местами гололедица, во второй половине дня небольшой снег", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

В целом сегодня будет облачно с прояснениями, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 3-5° мороза.

Напомним, в воскресенье, 20 января, во многих регионах Украины ожидаются осадки в виде снега и понижение ночью температуры до 13° мороза. По Киеву температура воздуха 3-5° мороза.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал, когда в январе ждать потепления.