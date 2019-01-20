Готовьтесь к непогоде: синоптик рассказала о мощном циклоне со снегопадами

Синоптик рассказала о циклоне со снегопадами / svit24.net

В понедельник, 21 января, на Юге и Востоке Украины, а также в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях погоду будет определять активный циклон, который спровоцирует сильные осадки.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, уже в воскресенье вечером, 20 января, снег начнется на территории Одесской области, подтянувшись на север по лиции Одесса-Сумы, охватив все территории у этой полосы, вплоть до Винницкой, Черкасской, Полтавской и Киевской областей.

По ее прогнозу, морозы немного утихнут. Ближайшей ночью ожидается минус 4- минус 12 градусов, днем 21 января ожидается от 2 до 7 градусов ниже нуля. На Юге Украины ночью будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем — до плюс 4 градусов. В Крыму столбики термометров поднимутся до 6 градусов тепла, подчеркнула синоптик.

/ Фейсбук Н.Диденко

В Киеве 21 января ожидается сухая погода, хотя ночью не исключается снег. Мороз составит 4−6 градусов, на окраинах города — до 9 градусов, завтра днем -3−5 градусов, добавила Диденко.

Напомним, ранее стало известно о серьезном ухудшении погоды в Киеве и области.