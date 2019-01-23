Участников боевых действий причислили к получателям соцстипендий

УБД / Репортер

Кабмин Украины предоставил участникам боевых действий (УБД) и пострадавшим участникам Революции Достоинства право на соцстипендию.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

"Расширены категории получателей социальных стипендий, предоставив право на получение социальных стипендий всем участникам боевых действий, в том числе лицам, признанным пострадавшими участниками Революции Достоинства, лицам с инвалидностью, полученной вследствие войны, и участникам мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях и их детям, которые являются студентами высших учебных заведений", - сказано в сообщении.

Также отменено ограничение по возрасту (23 года) УБД при предоставлении социальной стипендии.

По данным на сентябрь 2018 года, в Украине насчитывалось 346 тыс. 129 участников боевых действий.

Напомним, в декабре президент Петр Порошенко подписал закон, расширяющий перечень участников боевых действий бойцами армий, которые сражались за независимость Украины в XX веке. Документ вступит в силу через 3 месяца после публикации.

Руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский считает, что принятие закона №8519 означает "отрицание Холокоста и фальсификацию истории", а также "вопиющее презрение к своей стране, своему народу и его европейскому выбору".