Озвучено количество участников боевых действий в Украине

Более 340 тысяч человек в Украине являются УБД

Стала известная точная цифра участников боевых действий на востоке Украины за все время войны; удостоверения УБД получило 346 129 человек.

Так, 10 745 сотрудников СБУ получили статус УБД. При этом, согласно закону, численность сотрудников спецслужбы в особый период составляет 31000 человек, сообщают "Украинские новости", ссылаясь на данные Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО

Более 32 тысяч сотрудников МВД получили статус УБД, а 8 сотрудников были его лишены.

Среди национальных гвардейцев статус УБД имеет 33409 человек при общей численности НГУ более 60 тысяч. Лишены этого статуса были 24 сотрудника Нацгвардии.

Читайте такжеРада расширила круг лиц, которые могут получить статус участника боевых действийСреди сотрудников Министерства обороны статус УБД имеют 234 605 человек, а более 100 были его лишены.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно освобождения от военной службы граждан, которые являются студентами или аспирантами дневной формы обучения.