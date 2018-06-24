Статус участника боевых действий получили уже более 230 тысяч военнослужащих

Статус "УБД" - участника боевых действий, уже предоставлен более, чем 230 тыс. военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины.

Как сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник Укринформу, это не окончательная цифра.

"На сегодняшний день статус участника боевых действий получили 234 тысячи военнослужащих и работников ВСУ - участников АТО", - сообщил он.

Также, по информации Департамента кадровой политики МОУ, с начала проведения боевых действий на Донбассе госнаградами Украины награждены 80 тысяч 217 военнослужащих, поощрительными отличиями МОУ - 54 тысячи 555 военнослужащих и работников ВСУ- участников боевых действий.

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Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно освобождения от военной службы граждан, которые являются студентами или аспирантами дневной формы обучения.