ЧП в школе Днепра: попало в больницу много детей

В одной из школ Днепра произошло ЧП, пострадали шестеро детей / Скриншот видео с youtube.com

В среду, 23 января, в Днепре в школе №122 случилось чрезвычайное происшествие — во время урока школьник распылил содержимое перцового газового баллончика, шестеро детей попали в больницы.

В школе после ЧП приостановили учебный процесс, дети вернутся на уроки в четверг, 24 января, сообщает Информатор со ссылкой на данные медиков и слова учащихся.

По сведениям издания, школьник распылил газ в полуподвальном помещении учебного заведения возле класса музыки и изобразительного искусства.

"Едкий запах моментально распространился по помещению, что побудило учителей выйти в коридор, чтобы найти, откуда исходит специфический "аромат". Как рассказали школьники, у многих сразу же появились приступы кашля", — отметило издание.

Администрация школы и учителя начали укутывать детей, надевали им повязки и выводили из помещения. На место происшествия вызвали скорую помощь, полицию и спасателей.

Медики сообщили, что в результате инцидента в школе пострадали шестеро детей, у них раздражение слизистой горла и роговиц глаз.

"Сорвать учебный процесс у ученика получилось, однако сбежать и остаться незамеченным — нет. Директор школы вызвала его родителей. После беседы с ними ему предстоит объясниться и с полицейскими", — говорится в материале.

Напомним, в сентябре 2018 года в Днепре в школе №62 произошло массовое отравление учеников — у 16 школьников из одного класса началась тошнота, галлюцинации и поднялась температура, их госпитализировали.