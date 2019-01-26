Российский политолог объяснил, почему "ЛДНР" останутся "черной дырой"

Донбасс, Верхнеторецкое

Ситуация на Донбассе в ближайшие несколько лет, скорее всего, не поменяется, поскольку у Киева недостаточно ресурсов, чтобы вернуть оккупированные территории силой, а у Москвы - чтобы окончательно присоединить их к РФ.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в чате на Главреде.

"Такие ситуации (как на Донбассе. - Прим.) безнадежны для жителей этих регионов. Подобные ситуации неразрешимы, потому что понятно, что никто из украинских руководителей не согласится признать, что эти районы Донбасса - не украинская территория, а вернуть в состав Украины силой, как я уже говорил, у Киева ресурсов нет, присоединить эту территорию к России (у Москвы. - Прим.) тоже нет ресурсов. Поэтому "ДНР" и "ЛНР" так и будут продолжать болтаться... Это будет "черная дыра", - считает Орешкин.

Читайте также"Думаю, договоримся": Зеленский рассказал, как собрался закончить войну на ДонбассеПо мнению эксперта, в дальнейшем "так и будет сохраняться какой-то промежуточный статус этих территорий".

"При этом будут идти какие-то бесконечные переговоры в Минске. Или даже нет. По сути, я думаю, минская стратегия уже достигла того, ради чего затевалась. Фаза "горячей" войны закончилась, идет обмен подковерными пинками, действиями диверсионных групп, обстрелами и т.д. Так оно и будет продолжаться, пока у обеих стран не кончатся ресурсы. Тогда может начаться что-то похожее на то, что сейчас у России с Японией - когда нужно как-то выбираться из сложившейся ситуации, разгребать накопившиеся завалы. Но до этого нужно еще дожить... Я думаю, что в ближайшие несколько лет просто ничего меняться не будет", - подытожил Орешкин.

Ранее сообщалось, что с апреля 2014 года до конца 2018-го на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек. По данным Мониторинговой миссии ООН, среди них около 3,3 тыс. - гражданские, 4 тыс. - военнослужащие ВСУ, 5,5 тыс. - боевики.