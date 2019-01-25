Почти 80 больных детей, карантин продлен: новые плохие новости по кори из Одесчины

В Килийской объединенной территориальной громаде корью заболели почти 80 детей, сообщил ее глава / 24 канал

В Килийском районе Одесской области количество детей, которые заболели корью, серьезно возросло и достигло 78 человек.

В селе Шевченково корью заболели 76 детей, по одному заболевшему есть в городе Килия и в селе Васильевка, сообщил глава Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко УНИАН.

По его данным, на территории Килийской ОТГ в Шевченково, в Килии и в селе Лески карантин в школах и детских садах продлен до понедельника, 28 января.

Ранее Павел Бойченко сообщил, что в Шевченково число людей, которые заболели корью, достигло 58.

По его словам, вспышка кори — следствие безответственности родителей, которые злостно игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации. С 21 января в Шевченково в учебных заведениях и в детском саду "Тополек" был введен карантин. Позже на Одесчине расширили карантин.