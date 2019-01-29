Полгорода без воды: в Бердянске произошла серьезная авария

В Бердянске на магистральном канализационном коллекторе произошла серьезная авария / КиевВласть

В Бердянске Запорожской области в воскресенье, 27 января, магистральный канализационный коллектор обрушился сразу в четырех местах, из-за аварии без воды осталось полгорода.

Во вторник, 29 января, из-за аварии на коллекторе в Бердянске без воды остались нагорная и центральная часть города, район Лиски, микрорайоны Слободка, Колония, Курорт, Коса и 8 Марта, сообщает 061.ua.

Издание, ссылаясь на данные горотдела образования, сообщило, что в центре Бердянска в ряде учебных заведений — школы №№1, 2, 16, 9 и гимназия №1 — приостановлен образовательный процесс, также не работают детсады №№3, 28, 41.

На территории Колонии не работают лицей, школа №20 и детсад №35, в микрорайоне Слободке — школа №6, в микрорайоне 8 Марта — школа №4, детсад №27, в нагорной части Бердянска учебный процесс приостановлен в школах №№3, 5, гимназии №2 и детсадах №№20, 40.

"…произошла авария с обвалом (сразу в четырех местах) на магистральном канализационном коллекторе. Он транспортирует до 80% стоков всего города. Коллектор выполнен из железобетонных труб и введен в эксплуатацию в 2002 году", — отмечается в материале.

По данным издания, авария произошла из-за газовой коррозии верхнего свода коллектора. Коммунальщики сообщили, что ремонтные работы проводить сложно, в частности, из-за того, что коллектор находится на глубине пять метров.

В районы Бердянска, где нет воды, с 11-ти часов техническую воду начали доставлять автоцистернами.

Напомним, 3 января в Святошинском районе Киева произошла авария на теплосети, из-за нее без отопления и горячей воды в этом районе остались 40 зданий, в частности, школы, детсад и ведомства.