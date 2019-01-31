"Целебные свойства океана": журналисты рассказали, где находится Виталий Кличко

31 января 2019, 07:27

Виталий Кличко подчеркнул, что на Барбадосе находится не он, а его брат Владимир.

Виталий Кличко
Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко находится на отдыхе на тропическом острове Барбадос, а не в австрийской клинке, сообщила журналистка ТСН Ольга Василевская-Смаглюк.

"Помните, мэр Киева внезапно слег накануне выдвижения Порошенко в президенты? Старая травма. Клиника. Австрия. Так вот. я дозвонилась в эту "клинику". Правда, не в австрийской деревне. А в фешенебельной гостинице острова Барбадос. Всего лишь в 7 тысячах километров от лечащего врача. Стоит ли лишний раз упоминать о целебных для опорно-двигательного аппарата свойствах Атлантического океана? Витамин Д нужен, как спортсменам так и мэрам столиц. Мы, киевляне, все понимаем. Надеемся, и президент остался не в обиде. Белый фон, кстати, из вот такой "больничной палаты" минимум за 1300 долл./сутки", - написала она в Facebook.

Сам Виталий Кличко опроверг эту информацию и подчеркнул, что на Барбадосе находится его брат Владимир.

"Почитал некоторые "сообщения", якобы я нахожусь на Барбадосе. А почему не на Багамы за песком уехал?! Те, кто пишет бред, могут себе ни в чем не отказывать ... А вообще, если кто-то путает имена: я - Виталий, а брат мой - Владимир. Он действительно сейчас на Барбадоси. А у меня ситуация немного другая - я на другом конце света, где снега и врачи ... За несколько дней буду на работе. Проверяйте информации, господа журналисты!", - подчеркнул мэр Киева в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что Виталий Кличко в Австрии госпитализирован из-за обострения последствий старой травмы спины.

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Виталий Кличко Барбадос
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