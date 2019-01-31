В Сеть "залили" яркое видео атаки ВСУ на позиции боевиков на Донбассе

Огневой инцидент произошел еще летом 2018-го, но стал достоянием общественности только сейчасю
Известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видео боя, снятое в зоне ООС на Луганщине летом 2018-го.
В записи видно, как бойцы 53-й бригады ВСУ уничтожают дот-укрепление боевиков, из которого велись обстрелы круглые сутки.
"Прошло всего двадцать секунд после беседы и птичка залетела прямо в цель", — написал Мысягин после того, как укрепление боевиков после четкой наводкой было уничтожена.
Напомним, ранее офицер ВСУ показал видео уничтожения позиции боевиков. Позже в Сеть выложили видео удара беспилотника ВСУ по оккупантам на Донбассе.