В Сеть "залили" яркое видео атаки ВСУ на позиции боевиков на Донбассе

Атака на дот/ скриншот из видео

Известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видео боя, снятое в зоне ООС на Луганщине летом 2018-го.

В записи видно, как бойцы 53-й бригады ВСУ уничтожают дот-укрепление боевиков, из которого велись обстрелы круглые сутки.

"Прошло всего двадцать секунд после беседы и птичка залетела прямо в цель", — написал Мысягин после того, как укрепление боевиков после четкой наводкой было уничтожена.

Напомним, ранее офицер ВСУ показал видео уничтожения позиции боевиков. Позже в Сеть выложили видео удара беспилотника ВСУ по оккупантам на Донбассе.