Мощный удар беспилотника ВСУ по оккупантам на Донбассе показали на видео

скриншот из видео

Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал в Facebook видео из зоны ООС, на котором запечатлен удар украинского беспилотника по позициям боевиков ОРДЛО.

"Шмаки-бум это всегда хорошо, особенно когда еще трое колорадов вступают в ряды # 200_бригада. Все будет Украина и победа за нами!" - написал Штефан.

На кадрах виден сброс снарядов с БПЛА.

Где именно был совершен удар, военнослужащий не уточнил.

Ранее штаб ООС сообщил, что 28 октября боевики 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий получил ранение.