В штабе ООС поведали о жутких сутках на Донбассе

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28 октября боевики 19 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), один военнослужащий получил ранение.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) противник обстреливал позиции украинских военных в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

"На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на донецком - около Луганского, на мариупольском направлении - в районе населенного пункта Гнутово противник применял минометы. В первом случае это было оружие калибра 120, а в других - 82 мм", - сказано в сообщении.

В основном для обстрелов противник использовал гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года из 2700 небоевых потерь в рядах ВСУ 891 случай - болезни, 615 - самоубийства, в том числе в зоне ООС - 282.