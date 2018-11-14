Бомбардировщики ВС ВСУ отработали удары на Донбассе: опубликовано видео

Су-24 / topwar.ru

Пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) опубликовал видео отработки авиаударов бомбардировщиками Су-24 и армейских вертолетов Ми-24 Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) по условным целям противника на Донбассе.

Видеозапись учений доступна на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"Во исполнение приказа командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева проверена готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации ОС к выполнению задач по авиаподдержке наземных сил", - сказано в сообщении.

Отмечается, что удары наносились по подвижным и неподвижным наземным объектам.

"Все указанные цели было условно уничтожены - результаты проверки оценены на "отлично". Двигаемся дальше! Слава Украине!" - отметили в пресс-центре ООС.

Ранее в Сети была опубликована видеозапись, на которой запечатлен полет двух украинских штурмовиков Су-25М1 на сверхмалой высоте, - один из самолетов едва не коснулся взлетной полосы.

Где была сделана видеозапись - неизвестно. СМИ предполагает, что, судя по числу транспортных самолетов Ил-76МД в кадре, это могла быть авиабаза 25-й бригады транспортной авиации в Мелитополе Запорожской области.