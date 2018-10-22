Экстремально низкий полет украинских Су-25 попал на видео

Су-25М1 / digitalcombatsimulator.com

В Сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен полет двух украинских штурмовиков Су-25М1 на сверхмалой высоте.

Видео доступно на YouTube-канале Global Spotlight.

На записи видно, как один из самолетов едва не коснулся взлетной полосы.

Где была сделана видеозапись - неизвестно. Агентство Bloomberg предполагает, что, судя по числу транспортных самолетов Ил-76МД в кадре, это могла быть авиабаза 25-й бригады транспортной авиации в Мелитополе Запорожской области.

В начале октября волонтер Виталий Паныч опубликовал в Facebook видео опасного маневра Су-24МР Военно-воздушных сил ВС Украины на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.

Напомним, 16 октября в районе села Уланов в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета упал истребитель Су-27. В результате крушения погибли двое пилотов - украинский и американский военнослужащие.