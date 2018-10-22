Экстремально низкий полет украинских Су-25 попал на видео

22 октября 2018, 07:56

Один из самолетов едва не коснулся взлетной полосы.

Су-25М1 / digitalcombatsimulator.com

В Сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен полет двух украинских штурмовиков Су-25М1 на сверхмалой высоте.

Видео доступно на YouTube-канале Global Spotlight.

На записи видно, как один из самолетов едва не коснулся взлетной полосы.

Где была сделана видеозапись - неизвестно. Агентство Bloomberg предполагает, что, судя по числу транспортных самолетов Ил-76МД в кадре, это могла быть авиабаза 25-й бригады транспортной авиации в Мелитополе Запорожской области.

В начале октября волонтер Виталий Паныч опубликовал в Facebook видео опасного маневра Су-24МР Военно-воздушных сил ВС Украины на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.

Напомним, 16 октября в районе села Уланов в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета упал истребитель Су-27. В результате крушения погибли двое пилотов - украинский и американский военнослужащие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина ВВС Су-25
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:13
CNN может "остаться не у дел" - Трамп
08:41
В Минобороны РФ рассказали, как "спасали" деньги Черноморского флота во время аннексии Крыма
08:27
Поместная церковь в Украине: сколько церквей войдет и кто ее возглавит мнение
08:06
Украинский архиепископ двумя словами описал "иконы" Путина Видео
07:56
Экстремально низкий полет украинских Су-25 попал на видео Видео
07:40
"Сексуальная": Вера Брежнева покрасовалась в необычном образе Видео
07:22
Москва расценит нападение на Беларусь как агрессию против России
07:12
Архієпископ Євстратій: Без влади над Україною РПЦ стане рядовою помісною церквою
06:58
Что стоит за угрозами Путина о войне мнение
06:35
Началась самая сложная неделя: астролог назвал опасности 23-31 октября
06:13
Леся Никитюк спела песню о Владе Яме, опубликовано видео Видео
06:01
Чат з актором Богданом Бенюком
05:50
Синоптики предупредили об ощутимом похолодании в Киеве: названа дата Видео
05:19
"Путин - полный идиот": политолог растолковал слова президента РФ о ядерной войне
04:48
В Колумбии футболист уснул под трибуной и потерял работу
04:11
Архиепископ рассказал, что будет с УПЦ МП после получения томоса об автокефалии
03:36
Психолог рассказала о важной роли смерти в жизни человека Видео
02:54
В Венесуэле арестовали украинца по обвинению в торговле кокаином
02:36
"Не надо фото в трусах": Лорак раскритиковали за излишне откровенный образ
02:02
В Норвегии умер диверсант, сорвавший ядерные планы Гитлера
01:41
Архиепископ рассказал, как в Украине будет избран глава поместной церкви Видео
01:15
Танцы со звездами-2018: Оля Полякова обнажилась в прямом эфире Видео
00:51
Гибель Поплавской: обнародовано последнее видео из рокового автобуса Видео
00:28
Танцы со звездами-2018: в девятом выпуске шоу покинул любимец публики Видео
00:01
"Говорите с собой": plus-size модель Эшли Грэм рассказала, как полюбить свое тело
21 октября, воскресенье
23:35
Синоптики предупредили о влиянии погоды на самочувствие и настроение Видео
23:09
Гибель Поплавской: появился возмутительный факт о водителе автобуса Видео
22:54
Ведьмы Нью-Йорка прокляли Трампа, Кавано и Макконнела
22:35
Одессу аномально атаковали медузы и комары: опубликовано фото и видео Фото Видео
22:34
На Донбассе работает группа российских снайперов, которые хвалятся убийствами в соцсетях - СМИ
21:55
"НАТО не позволит": все венгерские провокации закончатся ничем - эксперт
21:36
Игрок киевского Динамо плюнул в судью после желтой карточки Видео
21:07
"Боярышник вырос": Захарова попала в конфуз из-за взращивания куста
20:59
Из здания колледжа в Керчи могут сделать мемориал
20:36
В "ЛНР" террористы хотят присвоить пустующие квартиры
20:23
Поклонская с мужем раскрыли причины их тайной свадьбы
19:55
"Я ухожу, а шоу продолжается": опубликовано прощальное видео памяти Марины Поплавской Видео
19:24
Оккупированный Донецк ностальгирует под украинские песни "Океана Эльзы" Видео
19:22
"Убрали на доработку": с YouTube и сайтов росСМИ пропало видео с камер колледжа в Керчи Видео
18:56
Белорусская автокефальная церковь настоящей автокефалии не получит - Зоря
18:32
В Сети увидели странности на видео с камер керченского колледжа Видео
17:44
Горбачев прокомментировал заявление Трампа о выходе США из ДРСМД
17:27
В Германии раскритиковали США за выход из договора по ракетам
17:14
В США разыграют рекордный в истории джекпот: названа сумма
16:57
В Греции анархисты атаковали канадское посольство
16:33
Ученые сообщили об опасной находке в обычной соли
16:17
НАТО обвинило Россию в выходе США из ДРСМД-87
15:56
Дело Вайнштейна может развалить конфликт правоохранителей - СМИ
15:31
Великобритания поддержала США в выходе из Договора РСМД
15:29
В Киеве женщина выбросилась из окна роддома
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять