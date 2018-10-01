Опубликовано видео необычного маневра самолета ВВС Украины

Су-24МР ВВС ВС Украины

Самолет Военно-воздушных сил ВС Украины Су-24МР пролетел над аэродромом настолько низко, что едва не задел лежащего на земле человека.

Видео маневра опубликовал в Facebook волонтер Виталий Паныч.

"Экстремально низкий проход Су-24 ВВС ВС Украины", - написал Паныч.

На записи видно также, что со стоящего рядом самолета сорвало чехол. Запись сделана на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.Самолет Су-24МР принадлежит 7-й бригаде тактической авиации ВВС Украины.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 пролетел вблизи кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины, которые выполняли задачи в рамках учений "Казацкая воля-2018".