Дипломат рассказал, когда Украина станет членом НАТО и ЕС

Маркус Эдерер / 112 Украина

Путь Украины к ЕС и НАТО осложняют несколько факторов. Это и настороженное отношение к такой перспективе Франции и Германии, а также позиция РФ по этому вопросу.

"Чтобы членство Украины в НАТО и ЕС осуществилось, Россия должна совершить роковую ошибку. Или же и вовсе развалиться. Только тогда Украина сможет стать мощным игроком на востоке Европы. В ближайшее время сложно представить себе подобное развитие событий. Поэтому действующий президент Российской Федерации Владимир Путин может спать спокойно", – цитирует посла ЕС в РФ Маркуса Эдерера бельгийское издание EUObserver.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко высказал мнение, что Украина вступит в НАТО через 5-10 лет. Он назвал "достаточно реалистичной" возможность достигнуть стандартов военного альянса. Романенко отметил, что разработанный план реформирования украинской армии должен быть завершен к 2020 году.