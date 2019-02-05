Аласания поведал, что собирается делать со своей отставкой

Зураб Аласания / ZIK

Известный медиаменеджер Зураб Аласания, на минувшей неделе уволенный с поста главы правления "Общественного вещания", полагает, что Наблюдательный совет проведет переголосование вопроса об его отставке в открытом режиме.

С таким заявление он выступил в эфире "Громадського". "Если будет сбор всего Наблюдательного совета, если они открыто скажут, в чем именно причина отставки, и если они проголосуют открыто - вопросов нет", − подчеркнул Аласания.

По словам медиаменеждера, у него накопилось множество вопросов к процедуре голосования о расторжении контракта с ним.

"Закрытое - раз, нет обвинений - два, и нет половины людей, которые должны были голосовать там. Будет в суд иск, но только для того, чтобы начать разбираться", - резюмировал он.

Напомним, ранее Аласания раскрыл причину своего увольнения с "Общественного вещания". Позднее факт увольнения прокомментировали представители президента Порошенко.