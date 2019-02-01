У Порошенко очень хитро прокомментировали увольнение Аласании / president.gov.ua

В Администрации президента хитроумно уклонились от ответа на просьбу прокомментировать увольнение Зураба Аласания с поста главы Общественного вещания.

Там сослались на публикацию Детектор медиа, пишет Украинская правда: "Создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины. Общественное является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться президентом".

Таким образом вместо ответа на вопрос, с чем связано увольнение Аласании в АП заявили о поддержке Петром Порошенко Общественного вещания. При этом комментариев, которые касались бы непосредственно Аласании, в данной публикации нет.

Напомним, СМИ сообщали, что инициатива по увольнению Аласания принадлежит Администрации президента. "Аласания – человек Авакова, который в последнее время работает против Порошенко. Поэтому на Банковой Зураба сочли ненадежным и решили уволить через своих людей в набсовете. Хотя сам Аласания дал много поводов для этого и без политики: рейтинги низкие, в управлении бардак, с деньгами ж...па", – сказал источник.

Позднее сам Аласания опубликовал проект решения Наблюдательного совета об устранении его от должности. В частности, его обвинили во внедрении принципа "отстранения от власти" – "вплоть до полной деполитизации новостей".

Кроме того, Аласания заявил, что досрочное расторжение контракта стало для него неожиданностью и уверяет, что после обнародования причин намерен подать в суд.

Напомним, назван временно исполняющий обязанности Аласании на Общественном ТВ. В будущем планируется избрать новый состав правления телевизионной компании.