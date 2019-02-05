Генерал-десантник рассказал о главном достижении ВСУ во время войны на Донбассе

Михаил Забродский / Вектор Ньюз

Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, генерал-лейтенант Михаил Забродский, рассказал о главном достижении украинской армии за четыре года военного конфликта на Донбассе.

По мнению генерала, высказанного им в телеэфире, другие достижения перевешивает тот факт, что в ВСУ появилась целая плеяда руководителей разных уровней, умеющих принимать решения.

"Главный итог четырехлетних событий на востоке Украины − военные в ВСУ за это время научились принимать решения, брать на себя ответственность, выполнять любые задания, которые ставит перед ними руководство страны. Поэтому мой ответ, если задача по полной адаптации стандартам НАТО в 2024 году будет поставлена верховным главнокомандующим, она будет выполнена", − полагает Забродский.

Смотреть с 56:21

Напомним, ранее в минувшем году Рада переименовала Воздушно-десатные войска в Десантно-штурмовые.