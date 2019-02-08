"От мороза до плюса": в Укргидрометцентре дали прогноз погоды для Киева на выходные

В Киеве на выходных не ожидаются осадки / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу и воскресенье, 9-10 февраля, днем максимальная температура составит +1 градус.

На выходных в столице осадки не ожидаются, прогнозируется переменная облачность, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 9 февраля ночью будет -7…-9 градусов, а днем — -1…1. В воскресенье в городе ночная температура прогнозируется -5…-7, а дневная — -1…1 градус.

В Киеве на выходных не прогнозируются осадки / Скриншот с meteo.gov.ua

В Киеве 9 февраля ожидается южный ветер, 3-8 м/с, а 10 числа — юго-западный, 3-8 м/с.

В Киеве на выходных не ожидаются осадки / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине 11-12 февраля днем будет постепенное повышаться температура до +3...+7 градусов, на юге и в западных областях — до +5...+11 градусов.