Украина заложила два боевых катера

Корабль морской охраны "Григорий Куропятников" ВМС ВСУ / korabli.eu

Украина построит два новых боевых катера для Военно-морских сил (ВМС) страны. - бронированный артиллерийский катер проекта 58155 (МБАК "Гюрза-М") и десантно-штурмовом катере проекта 58503 (БДШК "Кентавр-ЛК").

Об этом сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

"Катера такого типа хорошо зарекомендовали себя на море и на реках, это маневренные и эффективные боевые единицы", - сказал командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко.

Закладка кораблей состоялась на судостроительном заводе "Завод "Кузница на Рыбацкой".

Ранее сообщалось, что корабельно-катерный состав Госпогранслужбы Украины осуществил плановые выходы в районы Азовского и Черного морей.

"В течение недели силами Морской охраны Государственной пограничной службы Украины осуществлены плановые выходы корабельно-катерного состава в районы ответственности Азовского и Черного морей", - сообщили в ГПС.