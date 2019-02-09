Боевики ударили по позициям ВСУ из лазеров

Лазерное оружие / h-rf

В районе пункта пропуска Станица Луганская боевики "ЛНР" применили против ВСУ лазерное оружие.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"До 4-х часов утра сегодня, начиная с 22.00, 8 февраля, в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасности использования оптических и тепловизионных приборов точных мест выхода луча установить не удалось", - говорится в сообщении.

В марте прошлого года в зоне военного конфликта на Донбассе пограничники зафиксировали применение боевиками лазерного оружия спецназначения.

Лазерное оружие применялось на КПП "Марьинка", в результате чего пострадал один пограничник.

"Один из пограничников во время несения службы был ослеплен лучом. Его использовали со стороны временно оккупированной территории. Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза", - сообшили в Госпогранслужбе.

В ведомстве полагали, что боевики применили "ослепляющие лазеры" - излучатели света большой мощности.