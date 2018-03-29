Боевики применили на Донбассе лазерное оружие - пограничники

Пограничники в зоне военного конфликта на Донбассе вновь зафиксировали признаки использования боевиками запрещенного лазерного оружия спецназначения.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интетрнет-портала Госпогранслужбы.

Согласно обнародованным данным, лазерное оружие применялось несколько дней назад на КПП "Марьинка", в результате чего пострадал один пограничник. Сейчас он госпитализирован.

"Один из пограничников во время несения службы был ослеплен лучом. Его использовали со стороны временно оккупированной территории. Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза", - сообшили в Госпогранслужбе.

В ведомстве полагают, что боевики применили "ослепляющие лазеры" – излучатели света большой мощности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в зоне АТО боевики десятки раз нарушали "полное перемирие".