Боевики применили на Донбассе лазерное оружие - пограничники

Инцидент произошел в районе КПП "Марьинка".
Пограничники в зоне военного конфликта на Донбассе вновь зафиксировали признаки использования боевиками запрещенного лазерного оружия спецназначения.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интетрнет-портала Госпогранслужбы.
Согласно обнародованным данным, лазерное оружие применялось несколько дней назад на КПП "Марьинка", в результате чего пострадал один пограничник. Сейчас он госпитализирован.
"Один из пограничников во время несения службы был ослеплен лучом. Его использовали со стороны временно оккупированной территории. Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза", - сообшили в Госпогранслужбе.
В ведомстве полагают, что боевики применили "ослепляющие лазеры" – излучатели света большой мощности.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в зоне АТО боевики десятки раз нарушали "полное перемирие".