В центре Киева националисты устроили факельное шествие

16 февраля 2019, 20:20

Акция была посвящена 125-летию со дня основания организации Сокіл.

  • Марш правых традиций в Киеве Фейсбук С.Беляева
  • Марш правых традиций в Киеве Фейсбук С.Беляева
  • Марш правых традиций в Киеве @sokil.kyiv.org
  • Марш правых традиций в Киеве @sokil.kyiv.org
  • Марш правых традиций в Киеве @sokil.kyiv.org
  • Марш правых традиций в Киеве @sokil.kyiv.org
  • Марш правых традиций в Киеве @sokil.kyiv.org
  • Марш правых традиций в Киеве @sokil.kyiv.org

В центре Киева националисты устроили факельное шествие: фото и видео

В честь 125-летия со дня основания организации Сокіл в центре Киева в субботу, 16 февраля, состоялся Марш правых традиций.

В факельном шествии приняли участие члены украинских националистических организаций.

Кроме представителей Солока, в акции приняли участие также представители других националистических организаций, в частности, ВО Свобода.

Напомним, по Киеву 1 января прошло факельное шествие, посвященное 110-летию Степана Бандеры.

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националисты Сокол факельное шествие
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