В центре Киева националисты устроили факельное шествие: фото и видео

В честь 125-летия со дня основания организации Сокіл в центре Киева в субботу, 16 февраля, состоялся Марш правых традиций.

В факельном шествии приняли участие члены украинских националистических организаций.

Кроме представителей Солока, в акции приняли участие также представители других националистических организаций, в частности, ВО Свобода.

Напомним, по Киеву 1 января прошло факельное шествие, посвященное 110-летию Степана Бандеры.