В лесополосе Чернобыльской зоны вспыхнул пожар

Пожарникам удалось остановить огонь / Фото: pmg.ua

В Чернобыльской зоне отчуждения 17 февраля вспыхнул масштабный пожар в лесном массиве площади пять гектаров.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, спасатели выехали на пожар около 16:40.

Отмечается, что на территории ГСП Северная пуща в Дитяткивском лесничестве вблизи села Бычки загорелся травяной настил площадью пяти гектар.

К тушению огня было привлечено 18 человек личного состава и три единицы техники. Спасателям удалось локализировать пожар. К 18:00 движение огня было приостановлено.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в Министерстве финансов, а также загорелись Русановские сады.