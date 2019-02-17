В лесополосе Чернобыльской зоны вспыхнул пожар

17 февраля 2019, 20:17

Пожарникам удалось локализировать очаг возгорания.

Пожарникам удалось остановить огонь / Фото: pmg.ua

В Чернобыльской зоне отчуждения 17 февраля вспыхнул масштабный пожар в лесном массиве площади пять гектаров.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, спасатели выехали на пожар около 16:40.

Отмечается, что на территории ГСП Северная пуща в Дитяткивском лесничестве вблизи села Бычки загорелся травяной настил площадью пяти гектар.

К тушению огня было привлечено 18 человек личного состава и три единицы техники. Спасателям удалось локализировать пожар. К 18:00 движение огня было приостановлено.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в Министерстве финансов, а также загорелись Русановские сады.

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пожар огонь Чернобыль. ЧАЭС Чернобыльская зона
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