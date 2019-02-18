В Кропивницком чиновник на совещании включил порноролик: опубликовано видео

Андрей Рудник / скриншот из видео

В Кропивницком глава Кировоградского облавтодора Андрей Рудник включил на аппаратном совещании в областной администрации порнографический ролик.

По данным портала CBN, в разгар мероприятия из смартфона чиновника начали раздаваться звуки секса. В это время выступала глава Управления регионального развития, градостроения и архитектуры ОГА Виктория Куликова с рассказом о нуждах людей с инвалидностью на объектах инфраструктуры.

К слову, журналисты пытались взять комментарий у чиновника сразу после совещания, однако тот быстро покинул здание облгосадминистрации, забыв даже забрать свою верхнюю одежду.

Напомним, ранее сообщалось о том, что водитель маршрутки смотрел порно по ходу движения. В Германии депутаты предложили "крутить" порно по центральным каналам.