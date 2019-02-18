В полке Азов открестились от обвинения в отправке экстремистов США на Донбасс

В полке Азов утверждают, что их международные расследователи оболгали / Фото: LIGA.net

В Национальном корпусе назвали ложью публикацию Bellingcat о вероятном сотрудничество представителей полка Азов с американскими праворадикальными экстремистами.

Как сообщает Лига, публикацию Bellingcat в Нацкорпусе назвали "набором страшилок, клише и стереотипов".

Спикер организации Роман Чернышов, журналисты пытаются очернить азовское движение, смешивая в публикации полк Азов и партию Нацкорпус.

"Да, лидер один - Андрей Белецкий, но полк и партия не связаны между собой", - сказано в сообщении.

В Нацкорпусе подчеркнули, что в статье Bellingcat указано, что их международным секретарем является Елена Семеняка и это соответствует действительности. Она участвует в конференциях от имени организации и продвигает идеи партии. Например, Интермариум, который предполагает концепцию Балто-Черноморского союза с ядром в виде Украины и Польши.

"Но эта идея вообще никакого отношения ни к США, ни к американцам не имеет", - отметили в сообщении.

В Нацкорпусе добавили, что к американским экстремистам никакого отношения не имеют.

Напомним, расследователи Bellingcat утверждают, что представители полка Азов систематически сотрудничают с американскими праворадикальными экстремистами с целью продвижения собственной международной программы на мировом уровне. Также в публикации сказано, что они приглашали радикалов из США воевать на Донбассе.