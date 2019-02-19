Ребенок в луже крови: в киевской школе ученице с разбитой головой отказались вызвать скорую

В киевской школе ученица разбила голову / Скриншот ТСН

В одной из киевских школ разгорелся скандал после того как 10-летней ученице, получившей серьезную травму головы, отказались вызвать скорую помощь.

Школьница на перемене разбила голову о батарею, однако учителя и школьная медсестра не вызвали ей скорую, а ждали появления матери пострадавшей.

"Когда тебе говорят, что твой ребенок разбил голову, и очень сильно, я ехала и готовилась к худшему", - рассказала мать школьницы Яна Синицкая.

По ее словам, администрация школы не нашла критической травму головы у десятилетнего ребенка, которая лежала вся в крови.

Женщина была вынуждена сама позвонить в скорую и вместе с ребенком поехала в больницу, где пострадавшей наложили швы.

Мать пострадавшей написала заявление в полицию, обвинив школу в неоказании ребенку медицинской помощи.

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В свою очередь в школе признали, что нарушили определенный алгоритм действий для чрезвычайных ситуаций.

Как рассказала ТСН директор школы Оксана Садовская, существует приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, нарушивших этот алгоритм.

"А именно медицинской сестры, которая должна сразу сообщить классному руководителю, что сразу надо вызывать скорую помощь. А также заместителю директора, потому что зная, что такое произошло она могла продублировать вызов скорой", - рассказала она.

В материале отмечается, что подобные ситуации в украинских школах не редкость. В соцсетях родители делятся похожими историями: школьников оставляют на уроках с сотрясением мозга и сломанными конечностями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве отец школьника жестоко избил учителя.