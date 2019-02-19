"Дыра в дороге": в Киеве произошла авария, ряд троллейбусов изменили маршрут

В столице повреждена часть дороги, ведущей в сторону Севастопольской площади.
В Соломенском районе Киева ул. Народного ополчения из-за аварии на водопроводе под землю ушла часть проезжей части.
В столице провалилась часть дороги в сторону Севастопольской площади, сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Киевской городской государственной администрации.
В КГГА добавили, что из-за аварии троллейбусы №№ 19д, 30, 40, 40к вынуждены были ехать другой дорогой.
По данным ведомства, троллейбусы следовали по ул. Винницкой, Воздухофлотскому путепроводу, ул. Смелянской, а дальше — по обычному маршруту.
В Киеве на улице Народного ополчения провалилась дорогаОпубликовано Информатор Киев Понедельник, 18 февраля 2019 г.
Напомним, 3 января в Святошинском районе Киева произошла авария на теплосети, из-за нее без отопления и горячей воды в этом районе остались 40 зданий, в частности, школы, детсад и ведомства.