"Дыра в дороге": в Киеве произошла авария, ряд троллейбусов изменили маршрут

В Киеве на водопроводе произошла авария, провалилась часть дороги / kiev.informator.ua

В Соломенском районе Киева ул. Народного ополчения из-за аварии на водопроводе под землю ушла часть проезжей части.

В столице провалилась часть дороги в сторону Севастопольской площади, сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Киевской городской государственной администрации.

В КГГА добавили, что из-за аварии троллейбусы №№ 19д, 30, 40, 40к вынуждены были ехать другой дорогой.

По данным ведомства, троллейбусы следовали по ул. Винницкой, Воздухофлотскому путепроводу, ул. Смелянской, а дальше — по обычному маршруту.

В Киеве на улице Народного ополчения провалилась дорога Опубликовано Информатор Киев Понедельник, 18 февраля 2019 г.

Напомним, 3 января в Святошинском районе Киева произошла авария на теплосети, из-за нее без отопления и горячей воды в этом районе остались 40 зданий, в частности, школы, детсад и ведомства.