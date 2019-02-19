Эксперт сказал, сможет ли новый президент Украины договориться с Россией

Новоизбранный президент Украины не решится сдать России национальные интересы своего государства, считает эксперт

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов полагает, что новый президент Украины не решится на попытку договориться с Российской Федерацией, сдавая национальные интересы своей страны.

Договоренности подобного рода с РФ могут послужить спусковым крючком к гражданской войне в украинском государстве, рассказал аналитик на чате в Главреде.

"…Поэтому не думаю, что новый президент, кто бы им ни стал, решится на такие договоренности... В войне компромиссов не бывает. Ты либо выиграл, либо проиграл", — отметил собеседник.



Ранее Олег Жданов выразил мнение, что война на востоке Украины закончится тогда, когда наша страна ее официально признает. По словам эксперта, невозможно закончить то, чего не существует.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.