"Температурная лесенка": синоптики предупредили об ощутимом похолодании в Киеве

В среду в столице будут осадки, отметили в Укргидрометцентре.
В среду, 20 февраля, в Киеве днем максимальная температуре воздуха ожидается +6 градусов, в четверг — +2, а в пятницу — -5.
В среду в столице днем прогнозируется дождь, температура составит +4…+6, сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, 21 февраля существенные осадки не ожидаются, ночная температура будет 0…-2, а дневная — 0…+2.
Уже 22 числа прогнозируется существенно снижение температуры — ночью и днем температура может составить -3…-5 градусов.
Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Киеве ожидаются "температурные капризы" — в пятницу и субботу, 22-23 февраля, будет похолодание, а потом придет потепление.