"Температурная лесенка": синоптики предупредили об ощутимом похолодании в Киеве

В пятницу в Киеве ощутимо похолодает, предупредили синоптики / Reuters

В среду, 20 февраля, в Киеве днем максимальная температуре воздуха ожидается +6 градусов, в четверг — +2, а в пятницу — -5.

В среду в столице днем прогнозируется дождь, температура составит +4…+6, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 21 февраля существенные осадки не ожидаются, ночная температура будет 0…-2, а дневная — 0…+2.

Уже 22 числа прогнозируется существенно снижение температуры — ночью и днем температура может составить -3…-5 градусов.

В пятницу в Киеве ощутимо похолодает, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Киеве ожидаются "температурные капризы" — в пятницу и субботу, 22-23 февраля, будет похолодание, а потом придет потепление.