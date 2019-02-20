По Украине прогуляется холодный атмосферный "гость" — синоптик

По Украине "прогуляется" холодный атмосферный фронт, спрогнозировала синоптик / Reuters

Из Польши через Украину идет холодный атмосферный фронт, в среду, 20 февраля, он станет причиной дождей в западных областях нашей страны, на севере, местами в центральной части, а вечером — еще и на Харьковщине.

В четверг, 21 февраля, на восток и северо-восток украинского государства фронт принесет мокрый снег, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Эксперт предупредила, что 21 числа на востоке Украины и в ее северной части начнется "несмелое похолодание", днем ожидается 0…-3 градуса. В южной части и в западных областях прогнозируется более теплая погода — +3…+8 градусов.

"В Киеве 21 февраля осадков не будет, однако также похолодает, днем до 0…2 градусов мороза. В дальнейшем, 22, 23, 24 февраля, похолодание усилится до умеренных морозов", — отметила Диденко.

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что 20 февраля в Киеве днем максимальная температуре воздуха ожидается +6 градусов, в четверг — +2, а в пятницу — 5 градусов мороза.