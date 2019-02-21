В Госстате рассказали о продолжающемся сокращении численности населения Украины

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За минувший 2018 год численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек. По данным Государственной службы статистики, на 1 января 2019 года в Украине проживало 42 млн 153 тыс. человек.

Согласно отчету, в Украине число умерших превышает количество новорожденных: на 100 умерших украинцев приходится 57 новорожденных.

/ ukrstat.gov.ua

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Данные Госстата по численности населения охватывают все регионы Украины, кроме Крыма и ОРДЛО.

При этом темпы сокращения населения Украины в минувшем году опережают показатели 2017 года. За 2017 год население Украины сократилось на 198,1 тыс. человек. При этом увеличились темпы миграционного прироста. В минувшем году этот показатель составил 18,5 тыс. человек против 11,9 тыс. в 2017 году.

Напомним, ранее эксперт назвала причины демографического кризиса в Украине.