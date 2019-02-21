Первая платная дорога в Украине: сколько будет стоить проезд

Дорога / v-dorogu.com

Цена проезда по первой в Украине платной дороге из Львова в Краковец (Польша), строительство которой начнется в 2020 году, будет не больше 7-10 евроцентов за километр.

"Мы должны брать в качестве ориентира европейские цены. Но все же в Украине будет немного дешевле. Средняя стоимость строительства автобана в Европе - 10 млн евро за километр. В Украине, думаю, получится не более 5-6 млн евро за километр. Поэтому цена проезда не будет больше 7-10 евроцентов за километр", - сообщил и.о. главы Укравтодора Славомир Новак в интервью УНИАН.

Ранее сообщалось, что строительство платной автомобильной дороги из Львова в польский город Краковец не начнется в 2019 году, как было запланировано ранее.