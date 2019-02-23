Синоптики предупредили о потеплении в Киеве

В Киеве в понедельник потеплеет, предупредили синоптики / regrus.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 24 февраля, в Киеве днем максимальная температура воздуха составит -3 градуса, в воскресенье — +1, а в понедельник — +6.

В столице в ближайшие дни будет переменная облачность, существенные осадки не ожидаются, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в субботу днем температура составит -3…-5 градусов. В воскресенье ночью прогнозируется -5…-7, а днем — -1…+1.

В понедельник ночная температура ожидается -1…-3 градуса, а дневная — +4…+6.

В Киеве в понедельник потеплеет, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 23 и 24 февраля в Украине погоду будет определять антициклон, из-за чего в стране снизится вероятность существенных осадков, но в эти дни ожидается усиление похолодания.