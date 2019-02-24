Кириленко обвинили в желании протянуть на Евровидение группу Kazka

Группа Казка / https://www.instagram.com/kazka.band/

Вице-премьер-министра Вячеслав Кириленко стремится протянуть на конкурс Евровидение-2019 от Украины группу Kazka.

Об этом в Facebook заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган и обвинила его в отсутствии в стране государственной информационной политики в течение последних лет.

"Отсутствие информполитики и пропаганды на гос уровне и расслабленные "булки" чиновников в течение пяти лет, которые полагались лишь на сознательность украинцев. Может, начните с себя, господин Кириленко? И через очередной скандал не надо таки протягивать в Тель-Авив Kazka", - подчеркнула она.

Напомним, 23 февраля состоялся финал национального отбора на Евровидение-2019.

Победителем отбора стала Maruv с песней Siren Song. Жюри оценили выступление певицы в 5 баллов, а зрители – в 6 баллов.

Вторыми стали Freedom Jazz с песней Cupidon, третье место отвоевала Kazka с композицией Apart.