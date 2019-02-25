В Борисполе атаковали магазин Рошен

Президент Украины Петр Порошенко

В Борисполе неизвестные облили красной краской двери и крыльцо магазина Рошен.

Об этом сообщил руководитель управления патрульной полиции в Борисполе Виталий Горкун, передает УНН.

"В городе с утра было обнаружено загрязнение входной двери магазина (Рошен. - Прим.) краской. Камеры все зафиксировали. Обращений или заявлений от магазина пока не было", - сказал Горкун.

Магазин Рошен в Борисполе / соцсети

По его словам, несмотря на то, что администрация магазина отказалась подать заявление, полиция проведет проверку.

"Претензий они ни к кому не имеют, но мы все равно будем разбираться, потому что сейчас предвыборный период", - добавил Горкун.

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Ранее сообщалось, что в Кальмиусском районе Мариуполя трое местных жителей снесли агитационную палатку президента Петра Порошенко.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.