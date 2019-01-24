ФСБ задержала крупную партию конфет "Рошен"

"Рошен" / РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала задержала крупную партию конфет производства украинской фабрики "Рошен" в Оренбургской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного погрануправления ФСБ РФ.

"Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пунктах пропуска управления пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии санкционных товаров - кондитерских изделий производства украинской фабрики Roshen", - говорится в сообщении.

Товар передан сотрудникам мобильной группы оренбургской таможни для проведения разбирательства. Объем изъятой партии не уточняется.

Читайте такжеПорошенко получит полмиллиарда гривен прибыли от RoshenРанее сообщалось, что общая стоимость ввезенных из Украины в Россию товаров, импорт которых запрещен постановлением российского правительства в декабре, в 2017 году составляла $468,9 млн.

29 декабря, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров.

Россия ввела эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары, сырье и продовольствие из Украины. Ограничения введены в отношении шоколада и кондитерских изделий, икры и рыбы, пшеницы, хлеба и мучного, овощей, фруктов и орехов, фруктовых соков.

Меры также распространяются на такие товары, как галька, гравий и щебень, дробленый камень, моющие средства, древесные плиты, бумага, картон и обои, паровые котлы и различные турбины, компоненты жидкостных насосов. Кроме того, запрет на ввоз действует в отношении некоторых автомобильных узлов, трансформаторов, проводов, кабелей, прицепов и тракторов.