В Roshen рассказали, как вывезли из России оборудование на десятки миллионов

6 ноября 2018, 07:51

Владельцам Roshen удалось договориться и спасти дорогостоящую технику.

Рошен, Липецк
Кондитерская фабрика "Рошен" в Липецке / mignews.com.ua

Российские органы власти наложили арест только на 12 объектов недвижимости кондитерской фабрики в Липецке, при этом оборудование под арестом не находилось, заявили в корпорации Roshen.

Таким образом часть оборудования закрытой фабрики удалось официально перевезти в Украину, при этом в Roshen уверяют, что намерены, когда будет такая возможность, забрать все оборудование из РФ.

Вместе с тем в Администрации президента очень кратко ответили на запрос журналистов ТСН относительно вывоза оборудования Roshen из России. "Обнародованная информация традиционно носит заказной характер и не соответствует действительности", - сказано в ответе, поступившем с личной почты главы департамента информационной политики АП.

При этом на Банковой сослались на репортаж ТСН из Липецка. "Напоминаем, что в эфире Вашей телекомпании был показан материал журналиста Романа Цимбалюка, где он подтвердил, что фабрика "Рошен" в г. Липецк РФ давно не работает и не выпускает свою продукцию", - отмечается в документе.

Читайте такжеСМИ рассказали о корпоративе "Рошен" с танцами и звездами в элитном конном клубе

Однако в программе "Гроші" речь не шла о том, работает или нет фабрика – журналисты просили прокомментировать вывоз оборудования. Поэтому ТСН вторично обратилась на Банковую, но другого ответа пока не получила.

В то же время, по мнению обозревателей, владельцам Roshen удалось договориться и спасти технику, стоимость только одной партии которой превышает 10 млн гривен.

"Получается, что московский суд наложил довольно условный арест на имущество Roshen в Липецке – только старые цеха еще советской эпохи и 700 тысяч квадратных метров исконно российской земли. А вот оборудование, которое сейчас вывезли в Украину, можно будет снова вернуть в Липецк – в случае изменения режима в России", - добавили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Roshen вывезла с Липецкой фабрики дорогостоящее оборудование почти на 10 млн грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Рошен Липецкая фабрика
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:19
Искушение церковью: как Порошенко ездил к Варфоломею делать красивые фотки
07:51
В Roshen рассказали, как вывезли из России оборудование на десятки миллионов Видео
07:24
В США и Канаде потребовали найти заказчиков убийства Гандзюк Видео
07:13
Дима Коляденко: То, что у Украины отняли Донбасс – это не просто хамство, это какой-то п…ц!
06:57
Путин пытается подсунуть Украине волка в овечьей шкуре мнение
06:36
"Разводом не пахнет": астролог рассказал, что будет с браком Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу Видео
06:15
Чего украинцам ждать от Черной пятницы в этом году Видео
06:03
Чат із журналістом та істориком Вахтангом Кіпіані
05:51
Анна Седокова завела фанатов "развратным" фото в нижнем белье
05:17
Топ-6 способов избежать бессонницы и проблем со сном
04:53
Лукашенко продает свой самолет, из-за которого его не пускают на Запад
04:06
"Сразу не узнала": Джамала кардинально сменила имидж
03:40
Известный диссидент сравнил "хаос" в Украине с ломкой наркомана
02:58
"Пьянство убивает": пенсионерка упала с балкона и разбилась, желая напиться с соседом Видео
02:07
Ученые рассказали о том, как просто и быстро похудеть
01:36
Когда начинается Рождественский пост в ноябре-2018: что можно есть и чего нельзя делать Видео
00:48
Чешская полиция отпустила нардепа Лозового
00:31
В Кремле подтвердили, что Трамп и Путин в Париже встречаться не будут
05 ноября, понедельник
23:57
На Ровенщине священник УПЦ КП покончил с собой
23:32
Нардепа-соратника Ляшко задержали в Европе с фальшивой валютой
23:27
Нардеп Паламарчук резко отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк
23:18
Мулатка-соперница Ким Кардашьян засветила пышные формы в тесном купальнике: опубликованы фото Фото
22:58
Ученые рассказали какую пищу надо есть, чтобы быстро похудеть
22:53
Хуг всегда поддерживал российскую сторону - Кириленко
22:37
"Я крутой": Подросток убил мать после ссоры из-за плохой школьной оценки
22:31
Трамп вдруг оказался не уверен во встрече с Путиным в Париже
22:08
Лавров озвучил потери стран Евросоюза от антироссийских санкций
21:56
В СБУ отрапортовали о разоблачении сети пророссийских пропагандистов: опубликовано видео Видео
21:32
США заявили о перехвате их самолета-разведчика над Черным морем
21:31
"Уже подготовился": Эксперт рассказал, почему Путин не боится ядерной войны
21:06
Оглашена официальная причина смерти Екатерины Гандзюк
21:06
В УПЦ (МП) рассказали, почему отказываются от участия в объединительном Соборе
21:05
Филипп Киркоров Фото Видео
20:06
В Сети появилось первое фото легендарных Spice Girls после воссоединения
19:59
Производство iPhone XR начали сокращать из-за низкого спроса - СМИ
19:35
"Ты - фашист и г*ндон": российский пропагандист Грэм Филипс пытался устроить драку с украинским послом
19:32
Британия выразила сожаление по поводу введения США санкций против Ирана
18:55
Ответ Чемберлену: РПЦ пообещала Константинополю начать открывать приходы за рубежом
18:28
Пентагон готовится совершить кибератаку на Россию, если та вмешается в выборы
17:56
"Самые жесткие": санкции США против Ирана ударили по 700 компаниям, кораблям, самолетам и гражданам
17:56
"Чисто звери, раз своих уже *бут": Шнуров в стихах прокомментировал изнасилование полицейской коллегами
17:37
В Сирии из-за взрыва погибла группа путинских наемников из ЧВК "Вагнер"
17:24
Зима близко: синоптики прогнозируют первые заморозки на этой неделе Видео
17:00
Кровавые разборки в Луцке: один человек застрелен, криминальный авторитет ранен Фото Видео
16:58
Встречают по одежке. Какую обивку для дивана выбрать? новости компании
16:46
Из-за опасной эпидемии Польша намерена запретить въезд в страну заробитчанам Видео
16:31
ВСУ провели на Донбассе учения систем ПВО и ударных самолетов: опубликовано красочное видео Видео
16:16
В Украине пройдет экологическая акция "Посади дерево мира"
15:56
"Чучело безжопое": Глюкоза показала фигуру в нижнем белье
15:53
Нардеп пригрозил России оккупацией пробудившимися украинскими воинами
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять