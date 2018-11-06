В Roshen рассказали, как вывезли из России оборудование на десятки миллионов

Кондитерская фабрика "Рошен" в Липецке / mignews.com.ua

Российские органы власти наложили арест только на 12 объектов недвижимости кондитерской фабрики в Липецке, при этом оборудование под арестом не находилось, заявили в корпорации Roshen.

Таким образом часть оборудования закрытой фабрики удалось официально перевезти в Украину, при этом в Roshen уверяют, что намерены, когда будет такая возможность, забрать все оборудование из РФ.

Вместе с тем в Администрации президента очень кратко ответили на запрос журналистов ТСН относительно вывоза оборудования Roshen из России. "Обнародованная информация традиционно носит заказной характер и не соответствует действительности", - сказано в ответе, поступившем с личной почты главы департамента информационной политики АП.

При этом на Банковой сослались на репортаж ТСН из Липецка. "Напоминаем, что в эфире Вашей телекомпании был показан материал журналиста Романа Цимбалюка, где он подтвердил, что фабрика "Рошен" в г. Липецк РФ давно не работает и не выпускает свою продукцию", - отмечается в документе.

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Однако в программе "Гроші" речь не шла о том, работает или нет фабрика – журналисты просили прокомментировать вывоз оборудования. Поэтому ТСН вторично обратилась на Банковую, но другого ответа пока не получила.

В то же время, по мнению обозревателей, владельцам Roshen удалось договориться и спасти технику, стоимость только одной партии которой превышает 10 млн гривен.

"Получается, что московский суд наложил довольно условный арест на имущество Roshen в Липецке – только старые цеха еще советской эпохи и 700 тысяч квадратных метров исконно российской земли. А вот оборудование, которое сейчас вывезли в Украину, можно будет снова вернуть в Липецк – в случае изменения режима в России", - добавили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Roshen вывезла с Липецкой фабрики дорогостоящее оборудование почти на 10 млн грн.