В оккупированном Крыму на магазинных полках обнаружили сделанный в Липецке "Рошен" - видео

Сладости якобы неработающей фабрики появились на прилавках Симферополя

В оккупированном Крыму обнаружен очень интересный факт - на магазинных полках появились конфеты липецкой фабрики "Рошен".

Конфеты приобрели в Симферополе, несколько дней тому назад, и они довольно свежие. На обертках золотыми буквами написано "Произведено в Липецкой области, Россия". Местные жители передали сладости президентского комбината журналистам ТСН.

При этом президент Порошенко неоднократно заявлял, что липецкая фабрика "Рошен" не работает, а магазины в оккупированном Крыму не реализуют продукцию компании.

На саму фабрику у журналистов дозвониться не получилось. В корпорации "Рошен" заявляют что фабрика не работает с весны 2017 года.

Ранее сообщалось, что на прилавке одного из магазинов в оккупированной Ялте были замечены "карамельки" "Клубника", изготовленные на фабрике "Рошен" в российском городе Липецк.