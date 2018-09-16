СМИ рассказали о корпоративе "Рошен" с танцами и звездами в элитном конном клубе

Фабрика "Рошен" в российском городе Липецк / "Зеркало недели"

По случаю 22-летия кондитерской корпорации "Рошен", принадлежащей президенту Петру Порошенко, компания "закатила" вечеринку под названием Roshen Music Fest, куда пригласили звезд украинской и зарубежной эстрады.

Как пишет "Страна.ua", мероприятие прошло в субботу, 15 сентября, в элитном конном клубе Equides в селе Лесники под Киевом и было "по сути корпоративом для менеджеров корпорации".

В качестве музыкального сопровождения были приглашены певица LP, Монатик, Марио Бионди и др.

"Людей было немало. Очень многие с детьми. На главной сцене, составленной из шатра, висел огромный баннер "Рошен". Формат вечеринки: фуршет, а потом танцы", - цитирует издание гостей вечеринки.

Отмечается, что празднование, скорее всего, хотели скрыть от посторонних глаз, поскольку "ни единого анонса этого фестиваля в интернете обнаружить не удалось".

strana.ua

"Атмосферу праздника создавал декор белых тонах и нарядные официанты. На улице стояли столики - фуршетного плана, рядом с которыми приходилось стоять. Кроме того, были кабинки для фото, где сразу можно было сделать снимки, на которых было написано Roshen Music Fest... На мероприятие приехали все топы корпорации из соседних стран - Польши, Казахстана, Узбекистана и других", - пишет портал.

Ранее сообщалось, что на прилавке одного из магазинов в оккупированной Ялте были замечены "карамельки" "Клубника", изготовленные на фабрике "Рошен" в российском городе Липецк.